Gli appassionati di surf e di pesca mangiano in questo chiosco di Focene sul litorale romano

A Focene, lungo il litorale romano, un chiosco attira appassionati di surf e pesca, che si fermano a mangiare lì. Antonio Quaranta, conosciuto come Toni Corallo, si muove senza scarpe e ha sempre le canne da pesca vicino. La sua presenza nel luogo è costante e riconoscibile, mentre si dedica alle attività di pesca e si occupa della clientela nel chiosco. La scena si svolge tra persone che condividono l'interesse per il mare e le sue attività.

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