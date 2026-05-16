Gli appassionati di surf e di pesca mangiano in questo chiosco di Focene sul litorale romano
A Focene, lungo il litorale romano, un chiosco attira appassionati di surf e pesca, che si fermano a mangiare lì. Antonio Quaranta, conosciuto come Toni Corallo, si muove senza scarpe e ha sempre le canne da pesca vicino. La sua presenza nel luogo è costante e riconoscibile, mentre si dedica alle attività di pesca e si occupa della clientela nel chiosco. La scena si svolge tra persone che condividono l'interesse per il mare e le sue attività.
Gira senza scarpe e con un occhio sempre fisso alle sue canne da pesca Antonio Quaranta, detto da tutti Toni, o meglio: Toni Corallo. Davanti a lui c’è la spiaggia di Focene, intorno il suo chiosco che sembra anche la casa di un surfista di qualche sperduta costa oceanica, Roma non troppo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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