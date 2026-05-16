Gli agenti assistono allo scambio e Maqui trova la droga spacciatore in manette
Nella giornata di ieri, agenti della polizia locale sono intervenuti nel centro storico durante uno scambio sospetto. Uno degli agenti ha assistito all'atto, portando all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga. La sostanza è stata sequestrata e il sospettato è stato portato in caserma. L’intera operazione si è svolta in modo rapido e senza incidenti, con l’arresto che ha concluso le attività di controllo nella zona.
POLIZIA LOCALE, PRESUNTO SPACCIATORE ARRESTATO IN VICO MELE GRAZIE ALL'"AGENTE" MAQUIL'operazione è avvenuta nel centro storico. Grazie all'impiego dell'unità cinofila gli operatori sono riusciti a scovare il nascondiglio dell'hashishUn giovane di nazionalità gambiana, classe 2000, è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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