Gli agenti assistono allo scambio e Maqui trova la droga spacciatore in manette

Nella giornata di ieri, agenti della polizia locale sono intervenuti nel centro storico durante uno scambio sospetto. Uno degli agenti ha assistito all'atto, portando all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga. La sostanza è stata sequestrata e il sospettato è stato portato in caserma. L’intera operazione si è svolta in modo rapido e senza incidenti, con l’arresto che ha concluso le attività di controllo nella zona.

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