Da quando la leader del governo ha preso il potere e il presidente degli Stati Uniti è stato confermato alla Casa Bianca, alcuni esponenti della sinistra italiana hanno espresso preoccupazioni sulla tenuta democratica in Occidente. Le critiche si concentrano sulle posizioni adottate nei confronti della dittatura cinese e sui rapporti tra l’Italia e Pechino. Le dichiarazioni sono state pubblicate su vari mezzi di informazione e hanno suscitato reazioni tra gli osservatori politici. Nessuna azione giudiziaria è stata annunciata o in corso in relazione a queste affermazioni.

Ma quale Costituzione, ma quali diritti? Da quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e Donald Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti, il meglio della sinistra italiana non fa che lanciare l’allarme democratico in Occidente. Diventeremo un’autocrazia sovranista, è il mantra. Poi gli basta vedere un dittatore da vicino, per cadere in estasi in ginocchio. Gratta, gratta, il comunista viene sempre fuori. «A noi europei un poco rassicura sapere che c’è qualcuno più grosso e più composto dell’America uscita di senno, anche se è una potenza totalitaria, almeno secondo l’idea che ci siamo fatta dei diritti», scrive Michele Serra su Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gli adoratori italiani della dittatura cinese

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