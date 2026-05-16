Giulio super perizia sull’incidente Oggi i funerali a San Paolo

Oggi si svolgono i funerali a San Paolo di una vittima coinvolta in un incidente stradale. La Procura ha incaricato un consulente per analizzare la dinamica dell’incidente. La donna che si trovava alla guida di una Smart è iscritta nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi, un perito ha stilato una relazione dettagliata sull’accaduto, che ha portato all’apertura di un’indagine ufficiale. La vicenda sta attirando l’attenzione locale e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza.

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LA VICENDA. La Procura incaricherà un consulente per chiarire la dinamica. Indagata la donna alla guida della Smart. Anche venerdì 15 maggio in tanti alla camera ardente di Giulio. In zona un analogo dramma 23 anni. La Procura ha disposto una perizia cinematica che dovrà definire in ogni minimo dettaglio la dinamica dell’incidente che, alle 16.30 di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento a Loreto, è costato la vita a Giulio Lovera, morto a soli nove anni in ospedale dopo essere stato investito da una Smart guidata da una donna di 70 anni. Venerdì 15 l’automobilista è stata iscritta nel registro degli indagati nel fascicolo aperto in piazza Dante con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giulio, super perizia sull’incidente. Oggi i funerali a San Paolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente mortale a Offida. Perizia super partes per la veritàSarà una perizia super-partes a stabilire la dinamica dell’incidente in cui è morto Mario Ciabattoni, commercialista di 58 anni di Offida, vittima di... Addio al piccolo Giosuè: oggi i funerali del bimbo caduto dal balcone al quartiere San PaoloSi terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, i funerali del piccolo Giosuè Caldarulo, il bambino di 7 anni morto dopo essere precipitato dal...