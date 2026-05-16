Giro d’Italia oggi tappa otto | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro
Oggi si svolge l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026, una delle tappe più attese di questa edizione. La corsa parte nel primo pomeriggio e si conclude con un arrivo in salita, segnando un momento importante del percorso. L'evento sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming accessibile in chiaro, permettendo a tutti di seguire l'azione lungo il percorso. La tappa si svolge interamente su strade italiane e include diverse salite che metteranno alla prova i ciclisti.
(Adnkronos) – Torna in pista il Giro d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la corsa rosa torna protagonista – in diretta tv e streaming, in chiaro – con la sua ottava tappa, la prima con arrivo in salita. Si va da Chieti a Fermo, per un totale di 156 chilometri. Si riparte dopo la frazione partita da Formia e arrivata a Blockhau, nel tappone appenninico più lungo della nuova edizione del Giro d'Italia. L'ottava tappa del Giro d'Italia parte da Chieti e arriva a Fermo, per un totale di 156 chilometri. Prima parte di percorso pianeggiante, che percorre le coste dell'Adriatico, prima di arrivare nell'entroterra con diverse salite da affrontare. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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