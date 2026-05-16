Giro d’Italia oggi tappa otto | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si svolge l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026, una delle tappe più attese di questa edizione. La corsa parte nel primo pomeriggio e si conclude con un arrivo in salita, segnando un momento importante del percorso. L'evento sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming accessibile in chiaro, permettendo a tutti di seguire l'azione lungo il percorso. La tappa si svolge interamente su strade italiane e include diverse salite che metteranno alla prova i ciclisti.

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