Giornata della polzia locale l’annuncio di Giani | In Toscana una scuola di formazione per agenti

In Toscana si terrà una giornata dedicata alla polizia locale, un momento di incontro tra gli agenti che si occupano di sicurezza, gestione del traffico e protezione civile. Durante l’evento, sarà annunciata la creazione di una scuola di formazione dedicata agli agenti. Il presidente della regione ha sottolineato come questa giornata sia un’opportunità per mettere in evidenza il ruolo degli operatori impegnati quotidianamente nelle città. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui luoghi dell’iniziativa.

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FIRENZE – “La giornata della polizia locale è un’occasione di incontro per gli operatori di Polizia che in Toscana garantiscono sicurezza, disciplina della viabilità, protezione civile “. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani celebrando stamattina (16 maggio) alla Fortezza da Basso di Firenze la seconda edizione della Giornata. “Sono intervenuti circa 500 operatori di polizia locale, insieme abbiamo fatto il punto sulle iniziative legislative, ci siamo confrontati sulle modalità interpretative con cui svolgere il ruolo e sulle nuove attività di sicurezza, per le quali, come Regione, abbiamo previsto un bando per progetti che vengono dai Comuni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Giornata della polzia locale, l’annuncio di Giani: “In Toscana una scuola di formazione per agenti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata della Maratona del Donatore per 58 allievi agenti della scuola di poliziaIn occasione della “Giornata della Maratona del Donatore”, organizzata dall’Advps (associazione donatori volontari Polizia di Stato), 58 allievi del... La Regione premia la Scuola Cani Salvataggio Firenze. Giani: “Un’eccellenza della Toscana”L’impegno instancabile a favore della collettività e la dedizione nel soccorso marittimo sono valsi un prestigioso riconoscimento alla Scuola... Giornata della polzia locale, l'annuncio di Giani: In Toscana una scuola di formazione per agentiFIRENZE - La giornata della polizia locale è un'occasione di incontro per gli operatori di Polizia che in Toscana garantiscono sicurezza, disciplina della viabilità, protezione civile. Lo ha detto i ... msn.com La Polizia Locale celebra la sua giornata tra carenza di personale e attesa della riformaMigliaia di agenti assieme ai comandanti e all'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti per le celebrazioni ... rainews.it