Giorgia Sottana si ferma | addio al basket dopo 11 scudetti e 30 anni

Dopo 30 anni di carriera e 11 titoli di campione nazionale, la giocatrice ha annunciato il suo addio al basket. La decisione arriva nonostante le sue buone condizioni fisiche e senza indicare problemi di infortunio. Durante la sua carriera, ha avuto un rapporto complesso con il padre, che è stato anche il suo allenatore. La sua scelta di smettere ha suscitato molte domande riguardo alle motivazioni personali e alle dinamiche familiari legate alla sua carriera sportiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha gestito il rapporto con un padre allenatore così severo?. Perché ha preferito fermarsi nonostante la condizione fisica fosse ancora ottima?. Quali nuovi progetti narrativi ha scelto per sostituire il parquet?. Cosa insegna la sua gestione dei ruoli tra famiglia e sport?.? In Breve Allenata dal padre Maurizio fino ai diciassette anni in un contesto familiare sportivo.. Fratello Luca cestista professionista ha vinto il titolo d'Italia con Treviso nel 2006.. Palmarès include un titolo a Taranto e due trofei vinti con il Fenerbache.. Otto scudetti ottenuti con Schio concludono la carriera agonistica della giocatrice.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giorgia Sottana si ferma: addio al basket dopo 11 scudetti e 30 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Achille Polonara si ferma: addio al basket dopo la lotta contro la malattia? Cosa scoprirai Come ha influenzato la diagnosi di leucemia la sua decisione finale? Quali sono stati i momenti più duri vissuti fuori dal campo?... Giorgia Sottana lascia il basket da vincente: “Non potevo immaginare un finale migliore”Si chiude in bellezza la splendida carriera di Giorgia Sottana, che dice addio alla pallacanestro vincendo da protagonista (con 4 punti, tra cui i... Giorgia Sottana: La maternità mi ha insegnato a prendermi il mio tempoLa capitana della Famila Schio, vincitrice dello scudetto di basket 2025-2026, ha una figlia nata nel 2024 dal matrimonio con la cestista Kim Mestdagh ... ilsole24ore.com In oltre mille per il grazie reciproco (e commosso) fra Giorgia Sottana, il Famila e i tifosiFesta ma soprattutto grande commozione martedì sera al PalaRomare di Schio per il saluto a Giorgia Sottana, giocatrice del Famila Basket e della Nazionale ... ecovicentino.it