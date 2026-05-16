Gioca sogna vivi sei in Romagna | è il claim della nuova campagna video per l’estate 2026
Una nuova campagna pubblicitaria dedicata all’estate 2026 è stata lanciata dalla Destinazione Turistica Romagna. Il messaggio principale, “Gioca, sogna, vivi... sei in Romagna”, sarà trasmesso a partire da questa sera, sabato 16 maggio, su diverse emittenti televisive e piattaforme online. La campagna si rivolge a un pubblico vario e sarà visibile nei mesi a venire, con l’obiettivo di promuovere le attrazioni e le opportunità della regione durante la stagione estiva.
“Gioca, sogna, vivi..sei in Romagna” è il claim della nuova campagna video per l’estate 2026 di Destinazione Turistica Romagna, che partirà questa sera, sabato 16 maggio, sulle principali TV e piattaforme on line. Un bambino in riva al mare che gioca con la sabbia, sognando le tante cose che si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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