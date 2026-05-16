Il 15 maggio viene pubblicato un libro a fumetti che raccoglie tutta la produzione di due autori, con illustrazioni a colori. La pubblicazione deriva da una collaborazione iniziata con i primi numeri di una serie di fumetti pubblicata online. Nel volume, Barbascura spiega gli animali e Sio realizza disegni, creando così un lavoro che combina divulgazione e arte grafica. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente e sarà disponibile in libreria e online.

Grazie alla collaborazione nata fin dai primi Scottecs Gigazine tra Barbascura X e Sio, Gigaciao esce il 15 maggio con un libro a fumetti che raccoglie l’intera produzione dei due autori, completamente a colori. Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna è un’antologia divulgativa in cui vengono raccontati aneddoti, particolarità e caratteristiche di molti animali, possibilmente quelli più disgustosi. Il racconto colorito e ironico di Barbascura si accompagna perfettamente allo stile artistico sintetico ed espressivamente iperbolico di Sio. Un incontro perfetto che dà origine alla mini enciclopedia sugli animali più pazza e scientificamente accurata di sempre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gigaciao pubblica Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna

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