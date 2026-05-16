Giardini per uso interno | la mostra
La mostra, che rientra nel programma di Opentour 2026 promosso dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, si configura come un viaggio attraverso l’immaginario dell’artista che accompagna lo spettatore attraverso spazi sospesi tra realtà e sogno, dove la natura si fa intima, contemplativa ma anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Pea Sprouts in Water (No Soil, Easy Harvest)
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