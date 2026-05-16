Una donna di Padova ha espresso il suo stato di attesa, dichiarando di non avere ancora dettagli sulla morte del figlio, un sub. La madre ha affermato di non conoscere le cause e di attendere notizie ufficiali per poter avere una spiegazione precisa di quanto accaduto al suo ragazzo. La famiglia si trova in una fase di attesa, senza ulteriori informazioni al momento. La vicenda si sviluppa mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

PADOVA - «Non sappiamo ancora nulla e per questo non ho niente da dire. Sono in attesa che ci arrivino delle comunicazioni precise, ma voglio sapere cos’è successo al mio unico figlio». Le poche parole che Paola, la mamma di Gianluca Benedetti, ci confida al telefono, tratteggiano un dolore difficile da immaginare. Non solo quello di una madre che ha perso un figlio, ma anche la sofferenza legata inevitabilmente all’attesa. Quell’attesa che qualcuno possa darle delle notizie certe, non solo sulle cause che le hanno portato via per sempre Gianluca, ma anche su come e quando potrà salutarlo per l’ultima volta. L’ATTESA Domande che al momento rimangono sospese nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti, la mamma del sub padovano: «Ditemi come è morto»

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Gianluca Benedetti muore durante un'immersione alle Maldive. La mamma: «Dolore straziante»

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