Nella semifinale del Grande Fratello VIP sono stati annunciati i due nuovi finalisti, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Durante l’evento, Francesca Manzini ha commentato la sua eliminazione, affermando di essere felice perché non riusciva più a reggere la situazione. La serata ha visto anche la partecipazione di altri concorrenti e momenti di tensione, con il pubblico che ha seguito con attenzione le decisioni dei giudici e le reazioni dei partecipanti.

Semifinale al cardiopalma al GF VIP che ha decretato altri due finalisti come Raul Dumitras e Adriana Volpe. L’eliminata del turno è stata Francesca Manzini che a caldo si è detta felice di come sono andate le cose perché “non reggeva più”. Stanca di doversi giustificare con tutti e consapevole di non dovere nulla a nessuno, Francesca aggiunge: “Sono esistita, ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda”. La comica dai mille talenti ha dimostrato al GF di essere versatile anche nel creare coreografie e la sorpresa di Annalisa che è rimasta ben paga dell’esibizione delle donne della Casa sul suo medley, le ha dato ragione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, Francesca Manzini: “Sono stata eliminata ma son felice perché non reggevo più”

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Grande Fratello VIP Francesca Manzini si dichira a Raimondo Todaro

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