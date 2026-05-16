GF Vip Francesca Manzini eliminata | due concorrenti arrivano in finale

Nella serata finale del Grande Fratello Vip, si sono svolti televoti e confronti tra i concorrenti, portando a nuovi sviluppi nella competizione. Durante l’evento, una delle partecipanti è stata eliminata, lasciando la Casa poco prima dell’accesso alla finale. Due altri concorrenti sono invece approdati alla fase conclusiva del programma, che si concluderà nelle prossime settimane. La serata è stata caratterizzata da tensioni e discussioni tra i partecipanti, in un clima di grande attesa.

Serata decisiva al Grande Fratello Vip tra polemiche, televoti e nuovi finalisti: Francesca Manzini lascia definitivamente la Casa a un passo dalla finale. Il Grande Fratello Vip è ormai arrivato alle battute finali. Mancano soltanto una puntata alla conclusione di un'edizione che, pur non brillando negli ascolti, è riuscita a costruire un cast capace di regalare dinamiche, polemiche e colpi di scena fino all'ultimo appuntamento. Nel corso della terzultima puntata sono stati eletti il quarto e il quinto finalista, mentre il sesto posto verrà deciso dal pubblico durante la finale di martedì, a contenderselo sono Renato Biancardi e Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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