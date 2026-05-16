Genoa Milan doppio ex Matri | De Rossi è tosto ma Allegri vincerà

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Genoa e Milan, uno degli ex calciatori ha commentato la sfida, sottolineando che il centrocampista avversario è molto forte. Ha inoltre aggiunto che l’allenatore della squadra ospite ha buone possibilità di vincere, nonostante la presenza di un avversario complicato. L’analisi si è concentrata sulla corsa all’Europa, con l’opinionista che ha espresso il suo pensiero sulla posizione in classifica delle squadre coinvolte. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa e ricca di aspettative.

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