Genoa Milan doppio ex Matri | De Rossi è tosto ma Allegri vincerà

Durante la partita tra Genoa e Milan, uno degli ex calciatori ha commentato la sfida, sottolineando che il centrocampista avversario è molto forte. Ha inoltre aggiunto che l’allenatore della squadra ospite ha buone possibilità di vincere, nonostante la presenza di un avversario complicato. L’analisi si è concentrata sulla corsa all’Europa, con l’opinionista che ha espresso il suo pensiero sulla posizione in classifica delle squadre coinvolte. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa e ricca di aspettative.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Conferenza stampa | De Rossi dopo Genoa 3-0 Cagliari 12/01/2026

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