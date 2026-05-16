Genoa-Milan | De Rossi rilancia Malinovskyi dal 1’ Modric recupera ma parte dalla panchina

Nel match tra Genoa e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha scelto di schierare Malinovskyi dal primo minuto, mentre Modric, ancora in fase di recupero, è rimasto in panchina. Le recenti sconfitte contro Sassuolo e Atalanta hanno inciso sulla corsa del Milan verso la qualificazione in Champions League. Attualmente, il club milanese ha 67 punti, mantenendo la quarta posizione, ma è stato raggiunto dalla Roma e si trova a due punti dal Como.

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Genova, 17 maggio 2026 - Le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta hanno complicato e non poco la corsa a un posto in Champions League per il Milan, che è stato riagganciato a quota 67 punti dalla Roma e riavvicinato a -2 dal Como. Per questo la formazione di Massimiliano Allegri - il quale in settimana è finito al centro di voci riguardanti un possibile forte screzio con Zlatan Ibrahimovic - sarà costretta a giocarsi le sue chance di entrare in Europa dalla porta principale negli ultimi 180’. Il primo banco di prova sarà domani, domenica 17 maggio, alle ore 12 (tutti i match della corsa Champions si giocheranno in contemporanea), andrà a far visita al Genoa di De Rossi, che non ha ormai più nulla da chiedere alla classifica ma non vuole giocare il ruolo della sparring partner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Genoa-Milan: De Rossi rilancia Malinovskyi dal 1’. Modric recupera ma parte dalla panchina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan-Genoa, Stanciu calcia il rigore della vittoria alle stelle Sullo stesso argomento Genoa Milan, doppio ex Matri: «De Rossi è tosto, ma Allegri vincerà»Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo:... Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Hojlund recupera sarà titolare contro il Parma. Alisson parte dalla panchina” Rassegna Stampa | #Genoa, De Rossi: Partita seria contro il Milan. Sarà l’ultima di Malinovskyi buoncalcioatutti.it/2026/05/16/ras… via @buoncalcio x.com Allegri ha detto a Milan TV: Abbiamo ancora il nostro destino tra le mani. Abbiamo bisogno dello spirito dell'ultima mezz'ora. reddit Genoa-Milan: De Rossi rilancia Malinovskyi dal 1’. Modric recupera ma parte dalla panchinaProbabili formazioni, orari e dove vedere la sfida di Marassi, dove i rossoneri si giocano una fetta delle loro chance Champions ... sport.quotidiano.net Genoa, i convocati di mister De Rossi. Recuperati Baldanzi e OtoaDaniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani che il Genoa disputerà al Ferraris contro il Milan ... milannews.it