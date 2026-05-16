Gaza | sette statistiche che provano la complicità dei media nel massacro di Israele
Negli ultimi tempi, i media tradizionali sono stati criticati per il modo in cui hanno coperto i recenti eventi a Gaza. Diversi studi e analisi hanno evidenziato come alcune fonti abbiano riportato le notizie con un’approccio che molti considerano parziale o distorto. Sono state raccolte sette statistiche che mostrano come alcune testate abbiano dato risalto a determinati aspetti e trascurato altri, alimentando un’immagine che, secondo alcuni, avrebbe contribuito a una rappresentazione non completa della situazione.
Non è un mistero che i media «mainstream» si siano dimostrati poco obiettivi nel raccontare il genocidio di Gaza. Troppo indulgenti nel giustificare Israele, troppo restii nell’attribuire le responsabilità a Tel Aviv. Il giornalista Raffaele Oriani ne ha scritto nel suo prezioso saggio Gaza, la scorta mediatica. Come la grande stampa ha accompagnato il massacro. E perché me ne sono chiamato fuori (People, 2024). Sulle colonne di questo giornale ne abbiamo parlato in varie occasioni, nel silenzio generale della maggior parte dei media. A gettare ulteriore luce – con numeri alla mano – su quello che molti definiscono un «sistema di complicità... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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