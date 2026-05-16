Gauff-Svitolina | orario precedenti e dove vederla in tv
Oggi si disputa la finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026, un appuntamento atteso nel torneo di Roma. La partita mette di fronte la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina, entrambe pronte a contendersi il titolo nel torneo WTA 1000. L'incontro si svolge sabato 16 maggio e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire il match in tempo reale. È l'atto conclusivo di un torneo che ha visto protagoniste molte atlete di livello internazionale.
(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l'ucraina Elina Svitolina – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del Wta 1000 di Roma. La numero 3 del mondo, che arrivava al torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro Paolini, ha eliminato nei turni precedenti Valentova, Sierra, Jovic, Andreeva e Cirstea. Svitolina invece ha superato Basiletti, Baptiste, Bartunkova, Rybakina e Swiatek. La finale femminile tra Gauff e Svitolina è in programma oggi, sabato 16 maggio, alle ore 17. Le due tenniste si sono affrontate in cinque precedenti, con l'ucraina che guida il parziale 3-2. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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