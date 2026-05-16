Gauff-Svitolina finale Wta 1000 Roma | orario precedenti e dove vederla in tv
Oggi, sabato 16 maggio, si disputa la finale femminile degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, con la statunitense Coco Gauff che affronta l'ucraina Elina Svitolina. È la conclusione del torneo WTA 1000, che si svolge sui campi in terra rossa della capitale italiana. La partita è attesa in serata e sarà trasmessa in diretta televisiva. I precedenti tra le due giocatrici non sono numerosi, ma entrambe sono arrivate in finale dopo aver superato diversi avversari durante il torneo.
Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l'ucraina Elina Svitolina nella finale femminile degli Internazionali d'Italia. Per l'americana, numero 3 al mondo, è l'occasione per una grande rivincita dopo la finale persa un anno fa contro Jasmine Paolini.Gauff è approdata in finale. 🔗 Leggi su Today.it
COCO GAUFF VS ELINA SVITOLINA, KOMENTARZ NA YWO, WTA 1000 RZYM FINA
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