Gauff-Svitolina finale Wta 1000 Roma | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, sabato 16 maggio, si disputa la finale femminile degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, con la statunitense Coco Gauff che affronta l'ucraina Elina Svitolina. È la conclusione del torneo WTA 1000, che si svolge sui campi in terra rossa della capitale italiana. La partita è attesa in serata e sarà trasmessa in diretta televisiva. I precedenti tra le due giocatrici non sono numerosi, ma entrambe sono arrivate in finale dopo aver superato diversi avversari durante il torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui