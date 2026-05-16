Gasperini prende in giro Sarri | Ah alla fine viene?
Durante un evento pubblico, l’allenatore della squadra ospite ha scherzato sulle dichiarazioni dell’allenatore della Roma, che aveva annunciato di non voler partecipare al derby se fosse stato programmato a pranzo domenica. Gasperini ha commentato ironicamente “Ah, alla fine viene?”, facendo riferimento alla presenza dell’avversario alla partita. La discussione si è concentrata sulle parole di Sarri, che aveva espresso chiaramente la sua intenzione di non essere presente in caso di orario diverso.
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ironizza sulle parole dell'allenatore Maurizio Sarri, che in settimana aveva detto: "Se il derby si gioca domenica a pranzo non ci sarò". . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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