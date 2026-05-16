Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio | Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione Loro proveranno a rovinarci la ‘festa’

In vista della partita tra Roma e Lazio della 37ª giornata di Serie A, l’allenatore della squadra ospite ha commentato il caos creato dai recenti cambiamenti nel calendario. Durante una conferenza stampa, ha criticato la mancanza di una pianificazione efficace, sottolineando come le modifiche abbiano complicato gli impegni delle squadre. Ha anche affermato che la squadra avversaria tenterà di rovinare la “festa” prevista per questa fase della stagione. La gara si presenta come uno degli appuntamenti più attesi del campionato.

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