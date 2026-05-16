Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio | Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione Loro proveranno a rovinarci la ‘festa’
In vista della partita tra Roma e Lazio della 37ª giornata di Serie A, l’allenatore della squadra ospite ha commentato il caos creato dai recenti cambiamenti nel calendario. Durante una conferenza stampa, ha criticato la mancanza di una pianificazione efficace, sottolineando come le modifiche abbiano complicato gli impegni delle squadre. Ha anche affermato che la squadra avversaria tenterà di rovinare la “festa” prevista per questa fase della stagione. La gara si presenta come uno degli appuntamenti più attesi del campionato.
Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gasperini, le lacrime nella conferenza stampa pre Roma-Atalanta | Serie A
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LIVE Alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini, alla vigilia di Roma-Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
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