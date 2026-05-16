Gasperini e la lotta per il quarto posto | In due partite può succedere di tutto Calendario? Non è stato esempio di grande programmazione

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico di una squadra di calcio ha commentato la situazione attuale della corsa al quarto posto in campionato, sottolineando come in sole due partite possano cambiare le posizioni in classifica. Durante la conferenza stampa, ha anche parlato del calendario, definendolo non particolarmente ben pianificato. La lotta tra le squadre coinvolte si mantiene aperta e imprevedibile, con il risultato di alcune gare che potrebbe influenzare significativamente la classifica.

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di Francesco Spagnolo Gasperini in conferenza stampa ha fatto il punto sulla lotta per il quarto posto confermando come, in questo momento, può succedere di tutto. La rincorsa all’Europa che conta si decide in uno dei palcoscenici più infuocati del nostro calcio. A soli 180 minuti dal termine della Serie A, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare un Derby della Capitale dal peso specifico enorme. Dopo rinvii, proteste e accese discussioni sulla gestione dei calendari, la Roma affronta la Lazio in una sfida cruciale per la Champions League. Alla vigilia del big match domenicale, il tecnico giallorosso Gasperini ha analizzato i temi caldi dell’incontro in conferenza stampa, mostrando grande determinazione ma anche la consueta lucidità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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