Gasperini e la lotta per il quarto posto | In due partite può succedere di tutto Calendario? Non è stato esempio di grande programmazione

Il tecnico di una squadra di calcio ha commentato la situazione attuale della corsa al quarto posto in campionato, sottolineando come in sole due partite possano cambiare le posizioni in classifica. Durante la conferenza stampa, ha anche parlato del calendario, definendolo non particolarmente ben pianificato. La lotta tra le squadre coinvolte si mantiene aperta e imprevedibile, con il risultato di alcune gare che potrebbe influenzare significativamente la classifica.

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