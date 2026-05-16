Durante un interrogatorio, l'imputato ha dichiarato di non aver mai visionato i video relativi a Chiara e di non aver mai avuto interesse nei suoi confronti. Ha inoltre affermato che le conversazioni intercettate si riferivano ad altre cose e che non c'è stato alcun coinvolgimento personale con la vittima. La sua versione dei fatti si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.

«Io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo, va bene». Andrea Sempio, per la prima volta da quando sono state chiuse le indagini per omicidio nei suoi confronti, replica alle accuse che gli muove la Procura di Pavia nell'intervista esclusiva andata in onda ieri sera a "Quarto Grado" su Retequattro. «Non sono io, cioè non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla - aggiunge il 38enne - Francamente sono talmente saturo da questa storia che ho pensato: "Meno male che finalmente possiamo vedere cosa c'è sotto"». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, Sempio si difende: «Non avevo alcun interesse per Chiara. Intercettazioni? Dicevo un'altra cosa»

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Garlasco, Sempio si contraddice Lintercettazione che cambia tutto

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