Garlasco la frase choc a Porta a Porta | Nella sfera sessuale di tutti c’è lo stupro

Da laverita.info 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Porta a Porta su Rai1, la giornalista Concita Borrelli ha affermato che nello spazio sessuale di ogni persona c’è lo stupro, suscitando reazioni immediate. Il Partito Democratico ha criticato la trasmissione e il conduttore Bruno Vespa, mentre il Garante privacy ha richiamato i media per la «morbosa spettacolarizzazione» della vicenda. La frase ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato a richiami ufficiali da parte delle autorità competenti.

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Bufera sulla giornalista Concita Borrelli dopo le parole pronunciate su Rai1 durante Porta a Porta. Pd all’attacco della Rai e di Bruno Vespa, mentre il Garante privacy richiama i media contro la «morbosa spettacolarizzazione» della vicenda. Del caso Garlasco, con tutta sincerità, non ne possiamo più. A parte lo schifo per una vicenda che si trascina da vent’anni e che paventa un terribile errore giudiziario. A parte lo strazio di due genitori che ancora non trovano giustizia per l’assassinio della loro figlia. A parte una magistratura schizofrenica che dopo due assoluzioni condanna un ragazzo a vent’anni salvo poi chiederne, a fine pena, la revisione del processo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Garlasco, frase choc a Porta a Porta: Ognuno di noi sogna lo stupro. Il Pd: La Rai si scusi

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