Garlasco la frase choc a Porta a Porta | Nella sfera sessuale di tutti c’è lo stupro

Durante una puntata di Porta a Porta su Rai1, la giornalista Concita Borrelli ha affermato che nello spazio sessuale di ogni persona c’è lo stupro, suscitando reazioni immediate. Il Partito Democratico ha criticato la trasmissione e il conduttore Bruno Vespa, mentre il Garante privacy ha richiamato i media per la «morbosa spettacolarizzazione» della vicenda. La frase ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato a richiami ufficiali da parte delle autorità competenti.

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