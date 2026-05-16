Garlasco la famiglia Poggi sul risarcimento | Restituiamo tutto

Dopo anni di procedimenti giudiziari e decisioni legali, la famiglia Poggi si pronuncia nuovamente sul risarcimento chiedendo di restituire l’intera somma ricevuta. La famiglia ribadisce che il loro obiettivo principale è sempre stato quello di fare chiarezza e ottenere giustizia, mantenendo come punto fermo la volontà di fare emergere la verità dei fatti. In diverse occasioni, hanno espresso la volontà di collaborare con le autorità e di agire secondo quanto stabilito dalla legge.

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C’è un punto che, dopo anni di processi, sentenze e polemiche, la famiglia di Chiara Poggi continua a ripetere con fermezza: “Conta solo la verità”. Non il denaro, non le ricostruzioni urlate sul web, non il clamore mediatico che periodicamente torna ad accendersi attorno al delitto di Garlasco. Nelle ultime ore, le parole dell’avvocato Gianluigi Tizzoni hanno riportato il caso al centro dell’attenzione, aprendo un nuovo fronte di discussione che riguarda non soltanto il piano giudiziario, ma anche quello umano e mediatico. Sullo sfondo restano le nuove tensioni attorno alle responsabilità già accertate nei confronti di Alberto Stasi e le ipotesi che chiamano in causa Andrea Sempio, mentre la famiglia della vittima si ritrova ancora una volta travolta da accuse, commenti e attacchi online. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la famiglia Poggi sul risarcimento: “Restituiamo tutto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, i legali della famiglia Poggi su Sempio Sullo stesso argomento Garlasco, il risarcimento di Stasi e la famiglia Poggi: "Mai toccati quei soldi"La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni. Garlasco, legale della famiglia Poggi: “Pronti a restituire risarcimento”La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni. Caso #Garlasco, #Tizzoni, legale della #famiglia #Poggi a #Quartogrado: (..) Abbiamo chiesto di avere la palmare di Stasi e non è stata messa a disposizione (..) adesso nel 2025 (..), giusto per chiarezza #palmare #Stasi #impronta33 Ascolta tutto ? x.com La famiglia di Chiara Poggi: Pronti a restituire il risarcimento di Stasi, è su conto bloccato reddit Garlasco, Andrea Sempio a Quarto grado: Non ho ucciso Chiara Poggi, ho dato una mano a sembrare un tipo stranoDelitto di Garlasco, l’anticipazione dell’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, realizzata da Martina Maltagliati, in onda questa sera a Quarto Grado condotto ... ilmattino.it Garlasco, la famiglia Poggi querela blogger e hater: Aggrediti da accuse inventateNel mirino contenuti online, video e commenti social nati dopo la nuova indagine su Andrea Sempio. L'insinuazione più dolorosa che circola in rete riguarda il lato economico ... today.it