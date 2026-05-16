Garlasco il terremoto pochi minuti fa | È stata lei Bomba sconvolgente ora è tutto chiaro

A Garlasco, pochi minuti fa, si è verificato un terremoto nella vicenda giudiziaria legata al delitto di Chiara Poggi. Un nuovo passo nell’inchiesta ha portato alla luce una dichiarazione che indica con certezza l’identità dell’autrice del delitto. Il nome di Laura Barbaini compare ora nei documenti ufficiali, suscitando ulteriori tensioni in un procedimento che si protrae da anni e che ha visto numerosi momenti di riaperture e diverse interpretazioni delle prove.

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Il nome di Laura Barbaini entra nei nuovi atti dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, in un passaggio che aggiunge tensione a una vicenda giudiziaria già segnata da anni di scontri, riaperture e letture contrapposte. L’ex sostituto procuratore generale viene citata nell’informativa dei carabinieri di Milano depositata nell’ambito dell’indagine della Procura di Pavia, che oggi indica Andrea Sempio come indagato per l’omicidio. Il punto più delicato riguarda ciò che sarebbe accaduto dopo la riapertura dell’inchiesta, nel maggio 2025. Secondo quanto riportato dagli investigatori, la famiglia Poggi avrebbe espresso “la preoccupazione di trovare un modo per bloccare l’indagine”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, il terremoto pochi minuti fa: È stata lei. Bomba sconvolgente, ora è chiaro Sullo stesso argomento Garlasco, il terremoto: “È stata lei”. Bomba sconvolgente, ora è tutto chiaroA volte i casi che sembravano “chiusi” tornano all’improvviso a bussare, e lo fanno nel modo più destabilizzante: con una frase, un retroscena, un... Non so voi ma, a me, oggi trema pure il culo al solo pensiero di leggere le carte della discovery. CHE IL TERREMOTO ABBIA INIZIO! P.S. Buongiorno banda di miserabili #Garlasco x.com Garlasco, Roberta Bruzzone su Stasi e Sempio: La condanna non è in discussioneBruzzone insiste anche sul contesto temporale. Andrea Sempio, infatti, si sarebbe recato nei pressi di casa Poggi nel pomeriggio successivo all’omicidio di Chiara. Per questo, secondo la criminologa, ... affaritaliani.it Garlasco, il terremoto pochi minuti fa: È stata lei. Bomba sconvolgente, ora è tutto chiaroNuovi retroscena emergono dagli atti dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Nell’informativa dei carabinieri di Milano depositata nell’ambito dell’indagine della Procura di Pavia — che ritiene ... thesocialpost.it