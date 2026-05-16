Garlasco i consulenti Poggi | il corpo non fu trascinato sulle scale

Durante le analisi sul caso di Garlasco, i consulenti hanno affermato che il corpo non sarebbe stato trascinato sulle scale. Hanno messo in discussione alcune ipotesi fatte dai Ris, come quella secondo cui sarebbero state lasciate tracce di sangue che avrebbero confermato il trascinamento. Inoltre, hanno sottolineato come l’assenza di impronte sulle scale possa indicare che non ci siano state manovre di spinta o trascinamento. Le domande principali riguardano appunto come le tracce di sangue possano contraddire le conclusioni dei Ris e il motivo per cui non siano state trovate impronte.

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