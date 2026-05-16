Garlasco i consulenti Poggi | il corpo non fu trascinato sulle scale
Durante le analisi sul caso di Garlasco, i consulenti hanno affermato che il corpo non sarebbe stato trascinato sulle scale. Hanno messo in discussione alcune ipotesi fatte dai Ris, come quella secondo cui sarebbero state lasciate tracce di sangue che avrebbero confermato il trascinamento. Inoltre, hanno sottolineato come l’assenza di impronte sulle scale possa indicare che non ci siano state manovre di spinta o trascinamento. Le domande principali riguardano appunto come le tracce di sangue possano contraddire le conclusioni dei Ris e il motivo per cui non siano state trovate impronte.
? Domande chiave Come possono le macchie di sangue smentire la teoria dei Ris?. Perché l'assenza di impronte sulle scale mette in dubbio il trascinamento?. Chi ha messo in crisi l'alibi di Andrea Sempio in TV?. Cosa rivelano le foto scattate il giorno dopo il delitto?.? In Breve L'indagato Andrea Sempio ha mostrato esitazioni durante un'intervista televisiva il 17 marzo 2025.. L'ex fidanzata di Sempio ha descritto un rapporto durato tre anni senza episodi violenti.. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno analizzato l'alibi del 13 agosto 2007.. Il consulente Dario Redaelli contesta le analisi effettuate quasi diciannove anni dopo i fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Garlasco, consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina - Ore 14 del 13/01/2026
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