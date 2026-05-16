Galatasaray che paura! Il bus sfiora il ponte i giocatori si abbassano in tempo

Durante la parata per il titolo in Turchia, il bus scoperto del Galatasaray ha attraversato un sottopasso con un’altezza inferiore a quella necessaria, rischiando di colpire il ponte. I giocatori sono stati costretti ad abbassarsi per evitare danni o infortuni. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena con attenzione. Nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma l’incidente ha attirato l’attenzione sui limiti di altezza del sottopasso.

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Nel corso della parata per il titolo in Turchia, il Galatasaray ha sfiorato un incidente quando il bus scoperto della squadra ha attraversato un sottopasso con un’altezza insufficiente, mettendo a rischio l’incolumità dei giocatori. Il video dell’episodio mostra i calciatori abbassarsi all’ultimo istante, evitando per pochi centimetri un impatto che sarebbe stato tragico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray, che paura! Il bus sfiora il ponte, i giocatori si abbassano in tempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lang, che paura: Noa in barella dopo il rischio amputazione in Liverpool-GalatasarayNoa Lang, attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli, ha rischiato di perdere il pollice dopo essere caduto sui cartelloni pubblicitari di... Carroattrezzi che trasporta un furgone sfiora la collisione col ponte di via RomaAncora qualche centimetro e il camion avrebbe colpito con la parte alta del box rigido del cassone il ponte ciclopedonale di via Roma. Il #Galatasaray vince il campionato turco, #Osimhen ai tifosi del Fenerbahce: Nessuno sa festeggiare come noi Attimi di paura a Bursa, con un'auto che si è lanciata sui tifosi che festeggiavano e un tifoso del Galatasaray è stato aggredito da uno del Fenerba x.com L’ex Samp Torreira aggredito a Istanbul: paura per il centrocampista del GalatasarayMomenti di terrore per Lucas Torreira, ex giocatore della Sampdoria, aggredito fuori da un bar a Istanbul, dove ha subito un pugno da un aggressore Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, è st ... sampnews24.com Paura per Torreira, l’ex Samp e Fiorentina aggredito con un pugno fuori da un centro commerciale: la ricostruzione su quanto accaduto a IstanbulPaura per Torreira, l'ex Samp e Fiorentina aggredito con un pugno fuori da un centro commerciale: la ricostruzione su quanto accaduto a Istanbul ... calcionews24.com