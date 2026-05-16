Gabriele Vagnato | Sal Da Vinci sta giocando la sua Champions League E se Zia Mara chiama arrivo correndo

A Fanpage.it, Gabriele Vagnato racconta la sua visita a Sal Da Vinci prima della finale all'Eurovision, del suo metodo narrativo e di un possibile futuro in tv: "Magari a Domenica In. Se zia Mara chiama, arrivo correndo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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al party del Fantasanremo a Sanremo 2026

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