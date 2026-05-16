Gabriela Sabatini al top a 56 anni con corsa bici natura e calcio!
A 56 anni, Gabriela Sabatini ha mantenuto uno stile di vita attivo che combina corsa, ciclismo e passeggiate nella natura. Oltre alle attività all’aperto, la ex campionessa di tennis si dedica anche al calcio, continuando a muoversi con entusiasmo e determinazione. La sua routine include esercizi di allenamento e momenti di scoperta tra paesaggi montani, senza rinunciare a praticare sport in modo regolare. Questa continuità nel tempo testimonia il suo impegno nel mantenere una vita sana e dinamica.
Certe icone non hanno bisogno di reinventarsi: basta uno sguardo per riconoscerle. Gabriela Sabatini appartiene a quella categoria rarissima di sportive diventate simboli di stile, eleganza e personalità ben oltre il campo da gioco. Negli anni d’oro del tennis mondiale era impossibile non notarla: talento puro, capelli ribelli, classe argentina e un carisma naturale che bucava lo schermo. Oggi, a 56 anni, continua a trasmettere la stessa energia, ma con una vita molto più silenziosa, scandita da sport, viaggi e passioni autentiche. Gabriela Sabatini è stata anche un fenomeno culturale, una delle sportive più amate degli anni ’90, capace di trasformare ogni partita in spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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