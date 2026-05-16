FVG allerta meteo | nuovi temporali tra costa e Carso dopo la grandine

Nella regione Friuli Venezia Giulia si registra un nuovo allerta meteo a causa di temporali che si stanno sviluppando tra la costa e l’area del Carso. Dopo la grandinata verificatasi nelle scorse ore, si segnalano precipitazioni intense e fulmini in diverse zone. La formazione della supercella che ha interessato l’Isontino è stata causata da condizioni atmosferiche instabili, con correnti ascendenti e differenze di temperatura tra aria calda e fredda in quota. Le aree più colpite sono lungo la costa e le zone collinari del Carso.

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? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i nuovi temporali tra costa e Carso?. Come si è formata la supercella che ha colpito l'Isontino?. Quali danni hanno causato le 134 segnalazioni di allagamento ricevute?. Perché il terreno di Savogna d'Isonzo è a rischio frana?.? In Breve 134 segnalazioni allagamenti e 7 crolli gestiti da 50 volontari e 18 mezzi operativi. Livelli mareometrici a Grado 1,29 metri e Trieste 1,25 metri registrati il 14 maggio. Movimento franoso segnalato a Savogna d'Isonzo dopo piogge intense nell'area isontina. Supercella tra le 20:00 e le 20:40 ha colpito Monfalcone e Gorizia con grandine. Allerta meteo in Friuli-Venezia Giulia per la giornata di sabato 16 maggio: un fronte in quota minaccia l’area orientale con rovesci sparsi e possibili temporali intensi tra costa, Carso e Isontino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG, allerta meteo: nuovi temporali tra costa e Carso dopo la grandine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FVG, allerta meteo per giovedì: temporali intensi e vento sulla costa? Domande chiave Quali zone della pianura saranno colpite dai temporali più violenti? Come influirà il vento sulla sicurezza delle attività lungo la... Meteo, allerta temporali e grandine: l’Italia sotto la perturbazioneIl pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026 vedrà l’Italia interessata da una fase meteorologica instabile, con temporali che colpiranno diverse... Ondata di maltempo nel Fvg orientale, oltre 130 richieste di soccorsoOltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al Numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di fo ... ansa.it