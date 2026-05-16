FVG allerta meteo | nuovi temporali tra costa e Carso dopo la grandine
Nella regione Friuli Venezia Giulia si registra un nuovo allerta meteo a causa di temporali che si stanno sviluppando tra la costa e l’area del Carso. Dopo la grandinata verificatasi nelle scorse ore, si segnalano precipitazioni intense e fulmini in diverse zone. La formazione della supercella che ha interessato l’Isontino è stata causata da condizioni atmosferiche instabili, con correnti ascendenti e differenze di temperatura tra aria calda e fredda in quota. Le aree più colpite sono lungo la costa e le zone collinari del Carso.
? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i nuovi temporali tra costa e Carso?. Come si è formata la supercella che ha colpito l'Isontino?. Quali danni hanno causato le 134 segnalazioni di allagamento ricevute?. Perché il terreno di Savogna d'Isonzo è a rischio frana?.? In Breve 134 segnalazioni allagamenti e 7 crolli gestiti da 50 volontari e 18 mezzi operativi. Livelli mareometrici a Grado 1,29 metri e Trieste 1,25 metri registrati il 14 maggio. Movimento franoso segnalato a Savogna d'Isonzo dopo piogge intense nell'area isontina. Supercella tra le 20:00 e le 20:40 ha colpito Monfalcone e Gorizia con grandine. Allerta meteo in Friuli-Venezia Giulia per la giornata di sabato 16 maggio: un fronte in quota minaccia l’area orientale con rovesci sparsi e possibili temporali intensi tra costa, Carso e Isontino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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