A Pisa, il mese di maggio vede la realizzazione di due eventi dedicati ai giovani. Questi appuntamenti sono stati organizzati specificamente per coinvolgere la fascia più giovane della popolazione locale. Entrambi gli eventi si svolgeranno nel corso del mese e sono stati pubblicamente annunciati come occasioni di incontro e svago. La programmazione mira a offrire momenti di aggregazione e intrattenimento rivolti principalmente a un pubblico giovane.

PISA, 16 MAGGIO – Due nuovi, originali, eventi organizzati e rivolti ai giovani, in programma a maggio a Pisa. Due eventi facenti parte del progetto “Fuori di Maggio”, promosso e sponsorizzato dal Comune di Pisa con il supporto operativo di Pisamo e organizzato da due realtà del territorio gestite da giovani locali come ItsTime e Mag APS Stage, oltre a Memesunipi, Lume Associazione e Borderline. L’obiettivo è quello di coinvolgere i tanti ragazzi e ragazze presenti in città attraverso un programma di eventi dedicati alla cultura, alla musica e allo sport. Indie Timeless e Union. Due appuntamenti in programma, organizzati in degli spazi simbolo di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Fuori di maggio": due eventi unici rivolti per i giovani a Pisa

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