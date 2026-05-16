Il padre di due adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, ha accusato un malore dopo che i figli sono stati rintracciati all'estero tre giorni fa. La donna e i figli erano scomparsi dalla località nel nord Italia e sono stati trovati all'estero, ma i dettagli della località non sono stati resi noti. La notizia è stata comunicata dalle autorità senza ulteriori commenti, e il padre si è recato in ospedale per le cure del caso.

Il padre dei due adolescenti scomparsi con la loro mamma il 20 aprile da Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, e rintracciati solo tre giorni fa all'estero, ha avuto un malore. «Yuri Groppi è stato ricoverato stamattina (ieri, ndr) all'Ospedale di Piacenza», ha fatto sapere l'avvocata Federica Obizzi, che assiste l'ex marito di Sonia Bottacchiari e padre dei due ragazzi di 14 e 16 anni con i quali si è allontanata insieme ai quattro cani di famiglia e dopo essersi licenziata, facendo temere per il peggio. «La situazione - spiega Obizzi - è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte del Groppi, che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri e determinato uno scompenso delle condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fuggita con i figli, malore del padre: "Tornate sereni"

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