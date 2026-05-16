Frosinone tenta di rubare in una ferramenta | fermato dalla Polizia di Stato

Nella notte a Frosinone, un uomo è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre cercava di rubare in una ferramenta. Gli agenti, impegnati nei controlli di routine, hanno fermato il soggetto poco dopo aver notato comportamenti sospetti davanti al negozio. L'uomo è stato subito arrestato e portato in centrale per ulteriori accertamenti. Non sono stati segnalati altre persone coinvolte e non si sono verificati danni alla proprietà.

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Tentato furto nella notte a Frosinone, dove un uomo è stato colto in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato durante i consueti servizi di controllo del territorio. L’episodio si è verificato in viale Tevere, nei pressi di una ferramenta, dove il personale delle Volanti ha notato un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cassino, tenta di rubare una moto in via De Nicola: arrestato 50enneProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Commissariato di Polizia di Stato di Cassino, volta a contrastare i reati predatori nel centro cittadino. Nei giorni scorsi, ... ilmessaggero.it