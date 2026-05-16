Frosinone ai domiciliari esce a spasso con il cane | denunciato dalla Polizia di Stato
A Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari dopo averlo sorpreso mentre passeggiava con il cane. Durante i controlli della giornata, gli agenti hanno anche segnalato amministrativamente un’altra persona trovata in possesso di sostanza stupefacente. Le verifiche proseguono sul territorio per garantire il rispetto delle restrizioni e contrastare lo spaccio di droga. Nessun’altra informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche.
Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Frosinone. Nella giornata di ieri gli agenti hanno denunciato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari e segnalato amministrativamente un altro soggetto per detenzione di sostanza stupefacente. Due episodi in poche ore Il primo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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