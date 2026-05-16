Nel Friuli, un nuovo libro di Sandro Giomi ricostruisce i momenti dei soccorsi durante il terremoto del 1976. Viene descritto come si siano svolte le operazioni di coordinamento tra il Prefetto e i Vigili del Fuoco, con dettagli sulle decisioni prese tra le macerie. Il testo offre una testimonianza inedita degli interventi e delle scelte operative che hanno caratterizzato le prime fasi di emergenza in quella giornata.

? Domande chiave Come sono stati coordinati i soccorsi tra Prefetto e Vigili del Fuoco?. Quali decisioni operative decisive furono prese tra le macerie del 1976?. Chi ha gestito la macchina dei salvataggi insieme a Zamberletti?. In che modo quel modello di emergenza ha creato la Protezione Civile?.? In Breve Presenti alla presentazione Gioacchino Giomi e il Direttore Regionale Luigi Giudice.. L'autore operò come Ispettore Generale Capo dei Vigili del Fuoco con Zamberletti.. Il modello di coordinamento del 1976 ha influenzato le attuali procedure di protezione civile.. L'evento segna il cinquantesimo anniversario dell'Orcolat avvenuto il 6 maggio 1976. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, il racconto inedito dei soccorsi: il libro di Sandro Giomi

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