Francesco Martin lo storico imprenditore agricolo muore nell' incendio in casa innescato dalla stufa | l' 86enne rimasto intrappolato nel fumo

Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato all’interno di una abitazione a Galzignano Terme, provocando la morte di un uomo di 86 anni. Le fiamme sono originate dalla stufa e hanno causato l’intenso fumo che ha intrappolato l’anziano all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è stato trovato ormai senza vita. La vittima è nota nel territorio per essere uno storico imprenditore agricolo e proprietario di un vivaio di famiglia.

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GALZIGNANO TERME (PADOVA) - Non c’è stato niente da fare per Francesco Martin, 86 anni, volto conosciuto nel territorio di Galzignano per lo storico vivaio di famiglia specializzato in barbatelle (le piantine da cui prende origine la vite, ndr) e ulivi. LA DINAMICA Le fiamme, nel casolare di campagna in via Meneghelli, sono divampate nelle prime ore del mattino di ieri: l’anziano aveva probabilmente aperto lo sportellino della stufa a legna quando una scintilla gli è volata addosso. Secondo la ricostruzione, è possibile che nel tentativo di spegnerla sia caduto, senza poi riuscire ad aprire una porta, o una finestra, per chiedere aiuto. Il pensionato aveva infatti problemi a muoversi e talvolta aveva bisogno della carrozzina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Francesco Martin, lo storico imprenditore agricolo muore nell'incendio in casa innescato dalla stufa: l'86enne rimasto intrappolato nel fumo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accende la stufa di casa e viene investito dal ritorno di fiamma: Arnaldo Adorni muore nell’incendioArnaldo Adorni è morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a Casalmaggiore (in provincia di Cremona). Scoppia un incendio in appartamento a Roma: uomo resta intrappolato in casa e muoreTerribile incendio nel pomeriggio di lunedì a Roma, nella zona di Casal De Pazzi: arrivano i vigili del fuoco, ma è già troppo tardi: trovato morto... #MotoGP Jorge Martin ha vinto la sprint del #FrenchGP sul circuito di Le Mans. Il pilota dell’Aprilia, partito dall'ottava posizione in griglia, ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia ed il compagno di team Marco Bezzecchi. x.com Francesco Martin, lo storico imprenditore agricolo muore nell'incendio in casa innescato dalla stufa: l'86enne rimasto intrappolato nel fumoGALZIGNANO TERME (PADOVA) - Non c’è stato niente da fare per Francesco Martin, 86 anni, volto conosciuto nel territorio di Galzignano per lo storico vivaio di famiglia ... ilgazzettino.it