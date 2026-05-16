Foti in Puglia | spinta sui fondi Pnrr e riflessioni sul nucleare
Nella regione Puglia si discute delle modalità di utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di impiegarli entro giugno. Si analizzano anche le possibili aree dell’Alta Murgia che potrebbero ospitare nuove centrali nucleari, secondo le proposte presentate. La questione riguarda principalmente le strategie di investimento e le localizzazioni più idonee, senza ancora dettagli definitivi o decisioni ufficiali. Sono in corso confronti tra le autorità e i rappresentanti delle comunità locali.
? Punti chiave Come può la Puglia spendere i miliardi del Pnrr entro giugno?. Quali zone dell'Alta Murgia potrebbero ospitare le nuove centrali nucleari?. Perché i comuni appenninici rischiano di perdere i fondi per la montagna?. Come influirà la spesa regionale sulla sanità dei borghi isolati?.? In Breve Puglia spesa Pnrr al 48% con 28mila iniziative su 38mila totali completate.. 24 miliardi di euro facility garantiscono flessibilità dopo la scadenza del 30 giugno.. Modello spagnolo citato con 20% di energia nucleare e dipendenza da GPL.. Ddl Montagna richiede nuovi ospedali di comunità e viabilità per aree appenniniche.. Ieri ad Andria, il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Foti, ha affrontato i nodi cruciali che riguardano il futuro economico della Puglia e la gestione dei fondi europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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