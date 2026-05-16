Foti in Puglia | spinta sui fondi Pnrr e riflessioni sul nucleare

Nella regione Puglia si discute delle modalità di utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di impiegarli entro giugno. Si analizzano anche le possibili aree dell’Alta Murgia che potrebbero ospitare nuove centrali nucleari, secondo le proposte presentate. La questione riguarda principalmente le strategie di investimento e le localizzazioni più idonee, senza ancora dettagli definitivi o decisioni ufficiali. Sono in corso confronti tra le autorità e i rappresentanti delle comunità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui