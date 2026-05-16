Forza la porta e si introduce in casa dell’ex moglie | assolto 40enne

Un uomo di 40 anni di Montesarchio è stato assolto dal tribunale dopo essere stato accusato di aver forzato la porta e introdotto nell’abitazione dell’ex moglie. Il procedimento giudiziario si è concluso con la decisione di non riconoscergli responsabilità per il reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, a causa della particolare tenuità del fatto. Il giudice ha motivato la decisione basandosi sulla natura dell’episodio e sui fatti contestati.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Assolto per particolare tenuità del fatto un 40enne di Montesarchio finito a processo con l’accusa di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. La decisione è stata pronunciata dal Tribunale di Benevento, giudice monocratico dott.ssa Telaro, al termine dell’istruttoria dibattimentale che vedeva imputato l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola. Secondo l’accusa, il 40enne si sarebbe introdotto clandestinamente nell’ abitazione dell’ex moglie dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’immobile, condotta contestata come violazione di domicilio aggravata, reato punito con la reclusione da due a sei anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza la porta e si introduce in casa dell’ex moglie: assolto 40enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He Broke Into His Wifes Boyfriends House… And Got Shot Sullo stesso argomento Agrigento, assolto il 40enne: le accuse dell’ex non hanno prove? Cosa sapere Il giudice Nicoletta Sciarratta assolve un quarantenne agrigentino per maltrattamenti e violenza sessuale. Assolto il medico 90enne accusato dell'omicidio della moglie: "Allora la giustizia esiste"La Procura aveva chiesto 16 anni per Vincenzo Profili, medico di Fabriano, per avere avvelenato la moglie Daniela Chiorri, 81 anni, nel 2023. #ForzaHorizon6 è arrivato in Giappone e porta con sé tutto ciò che la serie sa fare meglio: ecco 10 consigli per iniziare il gioco al meglio. x.com Il metodo della Nuova Zelanda è un reato che porta a una sospensione? reddit La forza di una donna, anticipazioni 17 maggio 2026: Sirin cade nella trappola di EnverNella puntata de La forza di una donna del 17 maggio Enver incastra Sirin e la polizia la porta via. Intanto Bahar riceve una proposta clamorosa per il suo libro. Le anticipazioni della dizi turca di ... movieplayer.it La forza di una donna, spoiler Turchia: Nisan rompe il naso a Doruk chiudendo la portaNisan romperà il naso a Doruk chiudendogli la porta in faccia nelle prossime puntate de La forza di una donna: la bambina sarà molto preoccupata e capirà che gli incidenti non sono mai voluti. Le ... it.blastingnews.com