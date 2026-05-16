Alla vigilia della partita di domani pomeriggio, la squadra si presenta con una certa tensione dopo le due sconfitte consecutive contro Avellino. L’allenatore ha espresso chiaramente la sua delusione e la volontà di trovare risposte sul campo. La società e i tifosi sono coinvolti in una comunità che si mantiene unita, anche di fronte alle difficoltà recenti. La speranza di un riscatto si concentra su un singolo giocatore che potrebbe fare la differenza in questa occasione.

Uniti. La squadra, la società, i tifosi. Alla vigilia della sfida di domani pomeriggio al PalaDozza, i social della Fortitudo lanciano un evocativo "uniti", a esorcizzare la doppia sconfitta patita ad Avellino che ha portato la serie dei quarti di finale playoff, e chiamare tutti a far sistema comune in vista della bella di gara-5. Lasciarsi alle spalle le divisioni, far fronte per un bene comune, la Fortitudo, e per raggiungere un obiettivo fondamentale, la semifinale playoff. Avanti 2-0, raggiunta sul 2-2, la Effe è tornata sotto le Due Torri con qualche certezza in meno di come l’aveva lasciata lunedì in partenza per Avellino, ma con tanta rabbia e voglia dentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, una "bella» tensione. I due ko di Avellino, la rabbia di Caja. Domani la speranza si chiama Moore

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