Ford presenta il primo camion alimentato a biodiesel idrogeno e idrometano
Durante il Transpotec, la principale fiera milanese dedicata a trasporti e logistica, è stata presentata la motrice F-Max L, recentemente modificata per poter utilizzare un mix di combustibili più sostenibili. Si tratta del primo camion prodotto in Italia progettato per funzionare con biodiesel, idrogeno e idrometano, senza modifiche strutturali significative al motore. La presentazione si è concentrata sulla tecnologia adottata e sui test svolti per verificare le prestazioni con questa combinazione di carburanti alternativi.
Se la mobilità elettrica segna ancora il passo, almeno in certi Paesi come l’Italia, è importante continuare a esplorare soluzioni alternative per una decarbonizzazione plausibile dei trasporti che, in Italia, per oltre l’80% avvengono su gomma. Così hanno fatto Ford Trucks International, Ford Trucks Italia, Ecomotive Solutions, Politecnico di Milano, LC3 Trasporti, SFBM e Greenture (società del Gruppo Snam), unendo le loro forze nel progetto Dual-Fuel (H-Dual), presentato allo stand dei veicoli pesanti Ford di Transpotec, la rassegna dedicata ai trasporti e alla logistica che si è tenuta alla Fiera di Rho-Pero (Milano). Il progetto si basa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Why the Ford Ranger Raptor is the ONLY Truck You Need
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