Ford presenta il primo camion alimentato a biodiesel idrogeno e idrometano

Durante il Transpotec, la principale fiera milanese dedicata a trasporti e logistica, è stata presentata la motrice F-Max L, recentemente modificata per poter utilizzare un mix di combustibili più sostenibili. Si tratta del primo camion prodotto in Italia progettato per funzionare con biodiesel, idrogeno e idrometano, senza modifiche strutturali significative al motore. La presentazione si è concentrata sulla tecnologia adottata e sui test svolti per verificare le prestazioni con questa combinazione di carburanti alternativi.

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Se la mobilità elettrica segna ancora il passo, almeno in certi Paesi come l’Italia, è importante continuare a esplorare soluzioni alternative per una decarbonizzazione plausibile dei trasporti che, in Italia, per oltre l’80% avvengono su gomma. Così hanno fatto Ford Trucks International, Ford Trucks Italia, Ecomotive Solutions, Politecnico di Milano, LC3 Trasporti, SFBM e Greenture (società del Gruppo Snam), unendo le loro forze nel progetto Dual-Fuel (H-Dual), presentato allo stand dei veicoli pesanti Ford di Transpotec, la rassegna dedicata ai trasporti e alla logistica che si è tenuta alla Fiera di Rho-Pero (Milano). Il progetto si basa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ford presenta il primo camion alimentato a biodiesel, idrogeno e idrometano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why the Ford Ranger Raptor is the ONLY Truck You Need Sullo stesso argomento Volvo: Camion a idrogeno entro il 2030, senza celle a combustibileVolvo Trucks sta portando su strada una rivoluzione silenziosa per il trasporto pesante, con l’obiettivo di immettere nel mercato i primi camion a... Svolta nei voli sostenibili: easyJet e Rolls-Royce testano il primo motore aeronautico al 100% a idrogenoPer la prima volta nel settore dell’aviazione, un motore a reazione ha funzionato con successo utilizzando esclusivamente idrogeno.