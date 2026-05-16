Forbidden Fruit anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026 | ?ahika si libera di Nadir

Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 17 al 23 maggio 2026, si assiste a un episodio cruciale che coinvolge i personaggi principali. ?ahika Ekinci, per eliminare un ostacolo ai suoi progetti sulla Argun Holding, decide di uccidere Nadir K?l?ç avvelenandolo durante un loro incontro. La scoperta di un omicidio inaspettato movimenta le prossime puntate, portando a sviluppi significativi nella trama e nei rapporti tra i personaggi.

© Fox Tv Un omicidio inaspettato movimenta le prossime puntate di Forbidden Fruit. Per evitare che possa intralciare i suoi piani di conquista della Argun Holding,?ahika Ekinci si libera definitivamente di Nadir K?l?ç, avvelenandolo durante un loro incontro. La sorella di Kaya spiazza poi tutti quanti quando si presenta al funerale dell’uomo e dichiara di essere sua moglie. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 15.10. È possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da domenica 17 a sabato 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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