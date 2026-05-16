Fiumi più sicuri | la Regione approva il 4° programma di manutenzione di corsi d' acqua
La Regione ha approvato il quarto programma di manutenzione dei corsi d'acqua, che prevede la rimozione di quasi un milione di metri cubi di detriti dai fiumi piemontesi. Questa operazione mira a ridurre il rischio di esondazioni e a migliorare la sicurezza delle aree circostanti. Il piano coinvolge interventi di pulizia e consolidamento lungo diversi tratti dei fiumi nella regione, con l’obiettivo di mantenere i corsi d’acqua più sicuri e più efficienti.
Quasi un milione di metri cubi di detriti verranno rimossi dai fiumi piemontesi per ridurre il rischio di esondazioni. La Giunta regionale ha dato il via libera al quarto programma di manutenzione idraulica, un piano che coinvolge i principali corsi d'acqua del territorio, dal Sesia all'Elvo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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