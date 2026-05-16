Fiumi più sicuri | la Regione approva il 4° programma di manutenzione di corsi d' acqua

La Regione ha approvato il quarto programma di manutenzione dei corsi d'acqua, che prevede la rimozione di quasi un milione di metri cubi di detriti dai fiumi piemontesi. Questa operazione mira a ridurre il rischio di esondazioni e a migliorare la sicurezza delle aree circostanti. Il piano coinvolge interventi di pulizia e consolidamento lungo diversi tratti dei fiumi nella regione, con l’obiettivo di mantenere i corsi d’acqua più sicuri e più efficienti.

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