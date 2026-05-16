Fiumi più sicuri | la Regione approva il 4° programma di manutenzione di corsi d' acqua

Da novaratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha approvato il quarto programma di manutenzione dei corsi d'acqua, che prevede la rimozione di quasi un milione di metri cubi di detriti dai fiumi piemontesi. Questa operazione mira a ridurre il rischio di esondazioni e a migliorare la sicurezza delle aree circostanti. Il piano coinvolge interventi di pulizia e consolidamento lungo diversi tratti dei fiumi nella regione, con l’obiettivo di mantenere i corsi d’acqua più sicuri e più efficienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quasi un milione di metri cubi di detriti verranno rimossi dai fiumi piemontesi per ridurre il rischio di esondazioni. La Giunta regionale ha dato il via libera al quarto programma di manutenzione idraulica, un piano che coinvolge i principali corsi d'acqua del territorio, dal Sesia all'Elvo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua. 13,3 milioni di euro per gli agricoltori che li curerannoOltre 13,3 milioni di euro di investimenti e numerosi cantieri pronti a partire: sono questi i dati del piano d’azione previsto dal Consorzio di...

La cura dei corsi d’acqua. Un grande investimento per la manutenzione gentilePartiranno nei prossimi giorni decine e decine di cantieri sul comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sulle province di Lucca, Massa...

fiumi più sicuri laFiumi più sicuri: la Regione approva il 4° programma di manutenzione di corsi d'acquaOltre 90 gli interventi previsti in tutto il Piemonte, che prevedono la movimentazione di quasi 900mila metri cubi di materiale ... novaratoday.it

Nerviano più sicura con l’area di laminazione sul fiume BozzenteIl progetto ha visto la creazione di un’area dedicata all’attività agricola sostenibile, di una rete di siepi e filari che si sviluppa per oltre 2,5 chilometri, di un boschetto e di un prato permanent ... varesenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web