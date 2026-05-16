Firenze il 17 maggio visita guidata alla Sinagoga e al museo ebraico

Il 17 maggio si terrà una visita guidata alla Sinagoga e al museo ebraico di Firenze, che si inserisce in un calendario di incontri programmati per tutto il mese di maggio. La visita offre l'opportunità di conoscere più da vicino l'edificio religioso e il patrimonio culturale che custodisce. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in orari specifici, con guide che illustrano gli aspetti storici e artistici degli spazi visitati. L'iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti dedicati alla cultura ebraica nella città.

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Firenze, 15 maggio 2026 - Anche nel mese di maggio la Sinagoga e il museo ebraico di Firenze rinnovano l’appuntamento con le visite guidate tematiche, proponendo un nuovo calendario di incontri dedicati alla scoperta della cultura ebraica. Cinque appuntamenti, in programma fino al 31 maggio, offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi in un patrimonio ricco di storia, simboli e tradizioni, attraverso percorsi accessibili e coinvolgenti, pensati anche per famiglie e bambini. Il ciclo di visite si apre e si sviluppa attorno a un duplice filone: da un lato la visita generale alla Sinagoga e al museo, dall’altro approfondimenti tematici dedicati ai momenti fondamentali della vita ebraica e agli oggetti rituali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il 17 maggio visita guidata alla Sinagoga e al museo ebraico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze, tornano le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico: si parte il 3 maggioFirenze, 30 aprile 2026 - Anche nel mese di maggio la Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze rinnovano l’appuntamento con le visite guidate... Firenze, ripartono le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraicoFirenze, 8 marzo 2026 - Con l’arrivo della primavera, la Sinagoga e il museo ebraico di Firenze propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche... Il #vintage cult di Milano sbarca a #Firenze! East Market arriva per la prima volta a Manifattura Tabacchi (spazio MOTEL). 16-17 Maggio 100+ espositori (Moda, Design, Vinili) Cinema & DJ set Street Food d'eccellenza INGRESSO GRATUITO @MT_ x.com Firenze, il 17 maggio visita guidata alla Sinagoga e al museo ebraicoFirenze, 15 maggio 2026 - Anche nel mese di maggio la Sinagoga e il museo ebraico di Firenze rinnovano l’appuntamento con le visite guidate tematiche, proponendo un nuovo calendario di incontri dedica ... lanazione.it Week end 16-17 maggio a Firenze e in Toscana: Maggio Musicale, Giro d’Italia per la pace, spettacoli, eventiUn ballo in maschera al Maggio, i Momix al Teatro Verdi, la Camminata per la Pace, il festival InCanto a Sesto, le sagre ... firenzepost.it Solo Italy Trip (Milano, Lago di Como, Bologna e Firenze) Cercando gemme locali e consigli non turistici reddit