Firenze e Pisa | arrivano i totem con 29 lingue per viaggiare inclusivi

A Firenze e Pisa sono stati installati nuovi totem multilingue in aeroporto, capaci di comunicare in 29 lingue diverse. Questi dispositivi sono stati creati da un'azienda fiorentina specializzata in tecnologia inclusiva. La loro funzione principale è aiutare i passeggeri a ricevere informazioni e assistenza senza l'intervento immediato del personale, facilitando così le interazioni con i viaggiatori non udenti. La presenza dei totem mira a rendere più accessibili i servizi aeroportuali, offrendo un supporto più autonomo e immediato.

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