Firenze e Pisa | arrivano i totem con 29 lingue per viaggiare inclusivi
A Firenze e Pisa sono stati installati nuovi totem multilingue in aeroporto, capaci di comunicare in 29 lingue diverse. Questi dispositivi sono stati creati da un'azienda fiorentina specializzata in tecnologia inclusiva. La loro funzione principale è aiutare i passeggeri a ricevere informazioni e assistenza senza l'intervento immediato del personale, facilitando così le interazioni con i viaggiatori non udenti. La presenza dei totem mira a rendere più accessibili i servizi aeroportuali, offrendo un supporto più autonomo e immediato.
? Punti chiave Come interagiranno i passeggeri non udenti con il personale aeroportuale?. Quale azienda fiorentina ha sviluppato la tecnologia per questi totem?. Perché questa innovazione risponde alle nuove direttive europee sui trasporti?. In che modo questo sistema cambierà l'accoglienza dei turisti internazionali?.? In Breve Partnership tra Toscana Aeroporti e l'azienda fiorentina Tradooko per l'installazione dei dispositivi.. Software multilingua supporta 29 lingue diverse per facilitare il dialogo con i passeggeri.. Nuovi totem posizionati in sala amica e zone informazioni degli scali toscani.. Iniziativa risponde alle direttive europee per aumentare l'accessibilità nei trasporti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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