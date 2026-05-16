Fipe-Confcommercio Giornata della ristorazione 2026 | Oltre 60 eventi in tutta Italia
La Giornata della ristorazione 2026, promossa da Fipe-Confcommercio, si svolgerà con più di sessanta eventi distribuiti in diverse regioni italiane. Nel programma si includono incontri istituzionali e iniziative pubbliche, con l'obiettivo di coinvolgere operatori e cittadini. La manifestazione si terrà in varie città, con appuntamenti dedicati alla promozione del settore e alla valorizzazione delle attività legate alla ristorazione. La giornata si svolge in un contesto di attività e incontri organizzati sul territorio nazionale.
Oltre 60 gli appuntamenti organizzati sul territorio nazionale tra eventi istituzionali, iniziative culturali e momenti di incontro aperti al pubblico e migliaia di pubblici esercizi coinvolti lungo tutta la Penisola oltre a una vasta rete di ristoranti italiani nel mondo: è quanto proposto oggi, 16 maggio, con la Giornata della Ristorazione dopo l’approvazione definitiva della legge che istituisce ufficialmente la Giornata della Ristorazione nel calendario civile dello Stato. A comunicare la celebrazione dell’evento, giunto alla quarta edizione e diffuso in tutta Italia e all’estero, è Fipe-Confcommercio. “La Giornata della Ristorazione –... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Confcommercio, Giornata della ristorazione 13-05-2026
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