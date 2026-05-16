Fipe-Confcommercio Giornata della ristorazione 2026 | Oltre 60 eventi in tutta Italia

La Giornata della ristorazione 2026, promossa da Fipe-Confcommercio, si svolgerà con più di sessanta eventi distribuiti in diverse regioni italiane. Nel programma si includono incontri istituzionali e iniziative pubbliche, con l'obiettivo di coinvolgere operatori e cittadini. La manifestazione si terrà in varie città, con appuntamenti dedicati alla promozione del settore e alla valorizzazione delle attività legate alla ristorazione. La giornata si svolge in un contesto di attività e incontri organizzati sul territorio nazionale.

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