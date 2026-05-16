Finte donazioni a bambini malati truffe fino a mille euro | nei guai 22enne

Un ragazzo di 22 anni è stato coinvolto in un caso di truffa legato a false donazioni a favore di bambini malati. L’individuo si faceva passare per rappresentante di un’associazione benefica e convinceva le persone a effettuare donazioni, anche utilizzando un pos portatile. Le truffe, che ammontano fino a mille euro, sono state scoperte e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’attività fraudolenta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Convinceva le persone a effettuare donazioni a una falsa associazione in favore dei bambini malati, anche attraverso il pos portatile. Con l’inganno e l’aiuto della sorella 17enne era riuscito a farsi accreditare somme fino a 1000 euro ma è stato fermato in flagrante dai carabinieri. Si tratta di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz dei carabinieri, nei guai un benzinaio e un autolavaggio: multe fino a 45mila euroA una settimana dai controlli di lunedì 27 aprile, i carabinieri sono tornati a fare i conti con stazioni di servizio e autolavaggi. Finte donazioni a bambini malati, truffe fino a mille euro: nei guai 22enne ift.tt/8uyKT3N ift.tt/QsZTP42 x.com