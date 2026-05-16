Fino all' 11 luglio 2026 a Roma la mostra Mafalda e La Pimpa inaugurata dal Maestro Altan Il video di Amicait

(askanews) – Lunghe file di fan assiepati fuori dalla Sala Dalì dell’Istituto Cervantes in Piazza Navona a Roma per incontrare il Maestro Altan, venuto a inaugurare la mostra Mafalda e La Pimpa, che fino all’11 luglio 2026 espone le riproduzioni (in stile Artist’s Edition) delle strip della bambina ribelle dai capelli corvini creata dal fumettista argentino Quino e le tavole originali della Pimpa, per la prima volta insieme. «È una sorpresa anche per me, non credo che si siano mai incontrate nella vita. Però forse hanno in comune di occuparsi con passione del mondo che hanno intorno. I due mondi sono completamente diversi, però c’è qualcosa che li unisce in questo», ha raccontato il Maestro ad askanews. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fino all'11 luglio 2026 a Roma la mostra "Mafalda e La Pimpa", inaugurata dal Maestro Altan. Il video di Amica.it

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