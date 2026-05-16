Fine dell’avventura Ballardini | Scelta difficile ma vogliamo la A

Dopo una sola stagione, l’esperienza di Davide Ballardini alla guida dell’Avellino si è conclusa. La società ha deciso di cambiare allenatore e ha comunicato la decisione attraverso un breve comunicato ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della scelta, ma si è precisato che la decisione è stata presa per perseguire l’obiettivo della promozione in Serie A. Ballardini ha lasciato il suo incarico senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

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Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude dopo una sola stagione l’esperienza di Davide Ballardini sulla panchina dell’ Avellino. Nel corso della conferenza stampa di fine anno al Partenio-Lombardi, il tecnico ha annunciato la volontà di interrompere il rapporto con il club irpino, spiegando come il desiderio di tornare ad allenare in Serie A abbia inciso in maniera decisiva sulla scelta finale. L’allenatore ha raccontato i contatti avuti con la dirigenza nelle ultime settimane, chiarendo che il confronto sul futuro era già stato programmato: “ Dieci giorni fa ci eravamo confrontati con il direttore sugli aspetti tecnici e organizzativi. Ci eravamo dati appuntamento dopo i playoff per decidere il da farsi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fine dell’avventura Ballardini: “Scelta difficile, ma vogliamo la A” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fine della libreria storica. Addio con scontrini record. Ora la farmacia si allarga: "Scelta difficile, ma giusta"Le vetrine vuote, gli scaffali ormai con una manciata di libri e gli scatoloni vicino alla cassa. Monaco saluta Yoan Makoundou: fine dell'avventura in LNBNel panorama del basket europeo, si compie un cambio di scenario significativo: Yoan Makoundou lascia l’AS Monaco, ponendo fine a un percorso avviato... Avellino, Ballardini annuncia l'addio: Fermo tutto, il mio desiderio è tornare in Serie ADal Partenio Lombardi arriva la notizia tanto attesa, ma che forse i tifosi dell'Avellino speravano di non sentire. Nel corso della conferenza stampa di fine stagione, mister Davide Ballardini, affian ... msn.com Pagina 2 | Avellino, finisce la favola con Ballardini: Voglio tornare ad allenare in Serie AL'annuncio in conferenza stampa del tecnico ravennate, che ha detto addio al club biancoverde dopo l'eliminazione dai playoff maturata contro il Catanzaro ... corrieredellosport.it