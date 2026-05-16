La finale della FA Cup 2025-26 si disputerà a Wembley, con la partita tra Manchester City e Chelsea trasmessa in diretta su NOVE e disponibile anche in streaming su DAZN, discovery+ e HBO Max. L’evento si inserisce tra le competizioni più prestigiose del calcio europeo e si svolgerà in un impianto simbolo, attirando l’attenzione di molti tifosi e appassionati. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica.

La finale della Emirates FA Cup 2025-26 si gioca a Wembley: diretta in chiaro su NOVE e in streaming su DAZN, discovery+ e HBO Max per uno degli eventi più iconici del calcio europeo. Quest'anno la finale di FA Cup vale un bel riscatto per entrambe le contendenti. Il Manchester City sta rincorrendo l'Arsenal il Premier League ma deve sperare in un passo falso dei Gunners in queste ultime due di Premier League per poter sperare ancora, ma intanto può portarsi a casa il diciottesimo trofeo dell'era Guardiola. Dall'altra parte c'è un Chelsea che ha vissuto una stagione da psicodramma: fallimento su tutti i fronti, i Blues sono fuori da tutto e anche in Premier si rischia di bucare clamorosamente l'approdo in Europa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Finale FA Cup: LIVE Manchester City - Chelsea in chiaro su NOVE (e in streaming su DAZN)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chelsea vs Manchester City Fa Cup Final Combined XI!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Manchester City-Chelsea oggi in TV, deve vedere in chiaro e in streaming la finale di FA Cup: orario e formazioni

FA Cup – Ottavi in diretta su discovery+ e DAZN con Newcastle Manchester CityFA Cup entra negli ottavi su discovery+ e DAZN con Newcastle Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool nelle sfide decisive verso i quarti Torna...

La 145esima finale di #FACup tra #Chelsea e #ManchesterCity è LIVE e IN CHIARO solo sul @nove ! Oppure in streaming su @HBO e @discoveryplusIT . Al commento con Filippo Galli dalle 15.50 x.com

[Pre Match Thread] Chelsea vs Manchester City (FA Cup) reddit

Chelsea-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la finale di FA Cup in tv e streaming LIVEEcco dove gli appassionati di calcio inglese avranno modo di vedere la finale di FA Cup tra il Chelsea ed il Manchester City ... msn.com

FA CUP - La finale Chelsea-Manchester City in chiaro su NoveSABATO 16 MAGGIO IN CHIARO SU NOVE LA FINALE DI EMIRATES FA CUP CHELSEA-MANCHESTER CITY LIVE DA WEMBLEY L’ATTO FINALE DELLA PIÙ ANTICA COMPETIZIONE DI CALCIO: SABATO 16 MAGGIO ALLE 16:00 SU NOVE, DISC ... napolimagazine.com