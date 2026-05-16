Il 16 maggio 2026, Vienna ospita la finale dell’Eurovision Song Contest, giunta alla sua 70ª edizione. La serata decide quale artista si aggiudicherà il titolo di vincitore di quest’anno, evento molto seguito in tutta Europa. La competizione, arrivata alla sua conclusione, vede tra i protagonisti anche l’artista italiano Sal Da Vinci, che si esibirà davanti al pubblico presente e a milioni di telespettatori in tutta Europa. La serata si svolge in una cornice di grande attesa e attenzione mediatica.

Vienna, 16 maggio 2026 – La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 decreterà il vincitore della 70esima edizione della manifestazione musicale più seguita d’Europa. Per l’Italia, occhi puntati su Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’. Il cantautore napoletano canterà alle 22.55. I finalisti. I 25 Paesi che si esibiscono nella finale di sabato 16 maggio sono Grecia con Akylas e ‘Ferto’, Finlandia con Linda Lampenius e Pete Parkkonen e ‘Liekinheitin’, Belgio con Essyla e ‘Dancing on the ice’, la Svezia con Felicia e ‘My System’, Moldavia con Satoshi e ‘Viva, Moldova!’, Israele con Noam Bettan e ‘Michelle’, la Serbia con i Lavina e ‘Kraj mene’, la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Finale Eurovision 2026 in diretta: attesa per Sal Da Vinci

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